رجل سقط من الطابق السابع على أحد المارة فتوفيا معا

سقط سائح بريطاني من الطابق السابع في أحد فنادق إسبانيا على رجل آخر، فتوفيا معًا.

الواقعة كما أوردتها صحيفة ”ميرور“ البريطانية، تفيد بأن رجلا يبلغ من العمر 50 عاما، سقط مباشرة على الرجل الذي كان يمر قرب الفندق في منتجع ”ماربيلا“ الساحلي جنوب البلاد، ما أدى إلى وفاتهما على الفور.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الشرطة قوله: إنه يُجرى حاليا التحقيق عما إذا كان السائح البريطاني، الذي لم يتم تحديد هويته، سقط أم رمى نفسه من شرفة غرفته بالطابق السابع في فندق ”ميليا دون بيبي“.

وأشارت إلى أن الحادث وقع حوالي الساعة 1:30 صباح السبت، وأن السائح كان يقيم في الفندق برفقة أسرته في رحلة سياحية للمنتجع الشهير الذي يقصده عدد كبير من البريطانيين، مضيفة أن الضحية الإسباني يبلغ من العمر نحو 43 عاما.