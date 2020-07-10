موظف حكومي في السودان يشهر سكينا في عراك مع "لجان المقاومة" (فيديو)‎

أثار قيام مدير وحدة إدارية في ”تمبول“ السودانية بإشهار سكين في وجه مجموعة من الشبان ينتمون إلى لجان المقاومة، جدلا واسعا في السودان.

ويظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، احتدام نقاش بين عدد من شبان لجان المقاومة وموظف إداري، وبعدها قام أحدهم برفع يده على الموظف وضربه، ما دفعه إلى أشهار سكين، في حين حاول أحدهم تهدئته، وسمع صوته وهو يقول للموظف، الذي يدعى إسماعيل: ”إسماعيل إسماعيل.. استهدِ بالله“.

وأشارت حسابات محلية، إلى أن الشجار نشب بسبب خلاف في الرأي بشأن بيع سوق المنطقة، مضيفة أن ”قرار بيع السوق تم إيقافه من قبل الوالي المكلف“، فدار نقاش ضم مجموعة من الشباب ومدير الوحدة الإدارية، وإثر اختلافهم استل الموظف سكينا“.

مدير وحدة إدارية تمبول يعتدى بالسكين على مواطن بسبب خلاف فى الرأى بشأن بيع سوق المنطقة.

قرار بيع السوق تم إيقافه من قبل الوالي المكلف.

دار النقاش داخل إجتماع ضم مجموعة من الشباب ومدير الوحدة الإدارية فتباينت الأراء، فأخرج المدير الإدارى سكينه مهددا المجتمعين !!#كوزستان pic.twitter.com/XP2SvKnTiS — BLACKBOY سودانى (@blackboy) July 8, 2020

وانقسم ناشطون بين من استنكر حمل موظف إداري سلاحا في وجه لجان المقاومة، وبين من دافع عن موقفه، الذي اضطره للدفاع عن نفسه خاصة أنه كبير في السن بين مجموعة من الشبان المعتدين.

وانتقد ”عبدالعظيم“ الحادثة، وغرد قائلا: ”مابهمني شي غير انو الراجل مسلح وهو موظف دوله غير منوط به ولا مسموح له بحمل سلاح. وجود السلاح معه دليل على استعداد قبلي لاستعماله، ثانيا أي موظف دوله يجب ان يكون مؤهلا لامتصاص غضب المواطن ويعرف كيف يدير الحوارات“.

مابهمني شي غير انو الراجل مسلح وهو موظف دوله غير منوط به ولا مسموح له بحمل سلاح. وجود السلاح معه دليل علي استعداد قبلي لاستعماله. ثانيا اي موظف دوله يجب ان يكون مؤهلا لامتصاص غضب المواطن ويعرف كيف يدير الحوارات — abdelazim (@Ibrahim1Y) July 8, 2020

في حين استنكر ”خالد الدود“ تصرفات الشبان، قائلا ”من المؤسف أن يجد موظف حكومي مدني، أنه في حاجة لحمل سلاح لحماية نفسه أثناء تأدية عمله! هذه ليست ثورة أو مدنية! هذه فوضى وإجرام! أين الشرطة وأين وزارة الداخلية، من واجبهم حماية موظفي الدولة أثناء أداء عملهم؟“.

من المؤسف أن يجد موظف حكومي مدني، أنه في حاجة لحمل سلاح لحماية نفسه أثناء تأدية عمله! هذه ليست ثورة أو مدنية! هذه فوضى وإجرام! أين الشرطة وأين وزارة الداخلية @SMOI_2020 من واجب حماية موظفي الدولة أثناء أداء عملهم!#تحديات_الفترة_الانتقالية — Khalid Eldoud (@keldoud) July 9, 2020

وبدوره أكد ”معتصم القرجي“، أن الشباب ”هم من اعتدوا على الموظف وليس العكس.. للاسف لجان مقاومة تمبول تعاملهم همجي .. أعرفهم جيدا“.

ورأى ”شايقتود“، أن ”التصرف خطا لكن برضو ندين سلوك المواطن وهو شاب كيف يعتدي علي راجل كبير بالضرب، ودا الكلام يحسب علي لجان المقاومه طوالي الكيزان يمسكوا الموضوع ويتاجروا بيهو.. والعناوين تتصدر الوسائط، ولجان المقاومه تعتدي بالضرب علي مدير.. وينقسم الراي بين مؤيد ورافض للسلوك“.

التصرف خطا لكن برضو ندين سلوك المواطن وهو شاب كيف يعتدي علي راجل كبير بالضرب ودا الكلام يحسب علي لجان المقاومه طوالي الكيزان يمسكوا الموضوع ويتاجروا بيهو.. والعناوين تتصدر الوسائط لجان المقاومه تعدي بالضرب علي مدير.. وينقسم الراي بين مؤيد ورافض للسكوك — 🌴شايقــــــتود🌴 (@Husseinalaagib) July 8, 2020

وتشكلت لجان المقاومة السودانية من مواطنين بدؤوا في تنظيم حملات ضد حكومة عمر البشير عام 2013، لتصبح لاحقا لاعبا أساسيا خلال الثورة السودانية.