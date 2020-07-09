انتحار سيدة أسفل عجلات مترو الأنفاق في القاهرة (فيديو)

أقدمت سيدة مصرية على الانتحار بإلقاء نفسها أسفل ”مترو الأنفاق“ في إحدى المحطات بوسط القاهرة، مساء الأربعاء.

وذكرت الأجهزة الأمنية في مصر، أنها تلقت بلاغًا بإقدام سيدة على الانتحار من خلال إلقاء نفسها أسفل المترو بمحطة الشهداء، وتوجه رجال المباحث لمكان الواقعة ليتبين وفاتها.

ولفتت الأجهزة المختصة إلى أنه جار تفريغ كاميرات المراقبة بالمحطة التي شهدت حالة الانتحار للوقوف على ملابسات الحادثة.

وفي ذات السياق تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من الواقعة حيث تجمهر الركاب بعد توقف القطار على إثر إلقاء السيدة بنفسها أسفله، مع تواجد بعض أفراد الشرطة.

