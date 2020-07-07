الكويت تشهد حادثتي دهس متعمد لمصريين بالوفرة والسالمية

كثفت الأجهزة الأمنية في الكويت من تحقيقاتها للعثور على متهمين في واقعتي دهس لوافدين من الجنسية المصرية، في منطقتي الوفرة والسالمية، حيث توفي أحدهما، فيما أصيب الآخر بإصابات متفرقة في جسده، نقل على إثرها للمستشفى.

وبحسب صحيفة ”الراي“ المحلية، فإن الحادثة الأولى وقعت في منطقة الوفرة، حيث تلقت ”الداخلية“ بلاغا عن وجود شخص ملقى على الأرض خارج أسوار مزرعة يعمل بها، ولدى وصول رجال الأمن للموقع عثروا عليه جثة هامدة.

وتبين أن الضحية، مصري الجنسية من مواليد 1985، وتعرض للدهس، فيما أشارت آثار إطارات في المكان إلى وجود شبهة جنائية.

بدورها، كشفت حسابات إخبارية محلية أن الضحية يدعى عادل حلمي، وأنه تصدى للصوص خلال دفاعه عن مزرعة كفيله في الوفرة، فقاموا بدهسه بسيارتهم بعد مقاومته لهم.

وفاة الشاب المصري عادل حلمي «35 عاما» وذلك اثناء دفاعه عن مزرعه كفيله في الوفرةحيث دفعت به شهامته إلى التصدي للحرامية للذين اردوا سرقة المزرعة والذين قاموا بدهسه بسيارتهم بعد مقاومته لهم ليموت شهيدا بعد دفاعه عن ارضه وليترك خلفه طفله رضيعة لم يشاهد سوى صورها بعد تغربه عنها. pic.twitter.com/Iwtdt1ECbU — المجلس (@Almajlliss) July 7, 2020

فيما تبين أن الحادثة الثانية التي وقعت في منطقة السالمية، انتهت بإسعاف مصري يعمل في مجال توصيل الأدوية والمستلزمات الطبية إلى الصيدليات، وأنه أثناء توجهه إلى إحدى الصيدليات، توقف عند بقالة لشراء قنينة ماء، تاركا سيارته في وضعية التشغيل، وفجأة أبصر مجهولا يفتح بابها ويحاول الانطلاق بها، وعندما حاول منعه، تحرك بها ودهسه، وتوارى عن الأنظار.

وتبين أن المصري ترك في سيارته مبلغ 600 دينار (1980 دولارا)، وكمية من الأدوية.