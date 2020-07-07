القبض على بحريني دهس مواطنا آخر بطريقة مروعة وفر هاربا (فيديو)

تمكنت الأجهزة الأمنية في مدينة المحرق في البحرين من إلقاء القبض على مواطن أقدم على دهس آخر بطريقة مروعة ثم لاذ بالفرار.

ورصد مقطع فيديو متداول، الحادثة المروعة، إذ أظهر شخصين كانا يسيران قرب رصيف، في اللحظة التي أتت فيها سيارة مسرعة ودهست أحدهما بقوة؛ ما تسبب بقذفه عاليا في الهواء ثم ارتطامه بعمود قبل سقوطه على الأرض، فيما لاذ قائد المركبة بالفرار.

وبحسب معلومات أولية، أوردها موقع جريدة البلاد المحلية، فإن الحادثة وقعت فجر الأحد في سوق المحرق، وأن الضحية بحريني ويدعى حمد عبد الحميد (48 عاما).

وأضافت الصحيفة أن صديق الضحية تمكن من تسجيل رقم لوحة السيارة.

ونقلت الصحيفة عن بعض الأهالي أن المتسبب بالحادث عاد مرة أخرى بعد فراره عقب تجمع الأهالي حول الضحية، إلا أنه فرَّ هاربا مجددا بعد أن رأى المتجمعون، الذين تمكنوا من التعرف عليه، لتتمكن السلطات الأمنية من القبض عليه في وقت لاحق.

ونقلت عن صديق الضحية، تفاصيل الواقعة إذ إنه ”خرج وصديقه حمد كعادتهما لممارسة الرياضة وقت الفجر، وأثناء عودتهما إلى المنزل توجها نحو السوق وفي لحظة عبورهما الشارع، أقبلت سيارة يقودها شخص بسرعة تصل إلى 120كم واصطدمت بحمد، كما ظهر في المقطع“.

وأضاف أنه ”حاول اللحاق بالسيارة، واتصل بالشرطة في الوقت ذاته، لكن قائد السيارة لم يتوقف“.

فيما يرقد الضحية في العناية المركزة بعد تعرضه لإصابة شديدة في الصدر والرأس، ووصفت حالته بالخطيرة.