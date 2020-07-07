اختفاء غامض للسعودية ريما الشمراني بعد معاناتها من "التنمر"

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، مع حادثة اختفاء غامضة للفتاة السعودية ريما الشمراني (16 عاما)، بعد خروجها من منزل ذويها قبل 14 يوما، واختفائها بطريقة غامضة.

وكان حساب يعود لشخص يدعى علي الشمراني في موقع ”تويتر“، نشر تغريدة جاء فيها أن ”شقيقته وتبلغ 16 عاما، ضاعت قبل 14 يوما، ورغم البحث عنها لم يُعثر لها على أثر“، مشيرا إلى كونهم من سكان قرية باشوت آل عامر.

مواصفات ريما.

العمر ١٦

طول ١٦٠

الوزن ٤٥ تقريبا — علي الشمراني (@eX5KaRM0HqW2rgi) July 5, 2020

قرية باشوت — علي الشمراني (@eX5KaRM0HqW2rgi) July 7, 2020

وتفاعل ناشطون عبر هاشتاغ #المفقوده_ريما_الشمراني في موقع التواصل ”تويتر“ مع الحادثة، أملا في المساعدة والعثور عليها، كما تداولوا قصتها وفق ما أورده حساب قيل إنه يعود لعمتها، ترد فيه على من شكك بهروب الشمراني، مبينة أن المفقودة تعرضت للتنمر طوال حياتها؛ بسبب مرض وراثي تعاني منه.

#المفقوده_ريما_الشمراني دعوة للمشاركة في البحث عن فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا من باشوت قرية آل عامر بـ منطقة عسير مفقودة وليست هاربه او مخطوفه منذ 14 يومًا الله يردها سالمة يارب ويطمن قلوبكم ،التنمر 💔💔. pic.twitter.com/DUJ8XoUan9 — Bushra🖇. (@bxzi09) July 7, 2020

وجاء في القصة التي أوردتها العمة، أن ”ريما طالبة مرحلة متوسطة، وأبلغتهم والدتها قبل مدة أنها تعاني من ضغوط نفسية؛ بسبب معاناتها من مرض وراثي، عبارة عن حساسية في الدم، ما تسبب لها قشورا في بشرتها وشحوبا؛ الأمر الذي خلق لها عقدة نفسية، كما عانت المفقودة من سخرية صديقاتها“، مضيفة أن ”الفتاة كانت تقول لوالدتها دائما إنها ستأخذ حقها عن طريق حقوق الإنسان“.