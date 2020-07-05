أحكام بالسجن في قضايا "فض اعتصام النهضة" و"طبيبات المنيا" بمصر

قضت محكمة النقض المصرية، برفض الطعون المقدمة من 56 متهمًا في قضية ”فض اعتصام النهضة“، وأيدت السجن المؤبد والمشدد لهم، لتصبح بذلك أحكامًا نهائية.

وكانت محكمة الجنايات المصرية، قد أصدرت حكمها في 5 مايو 2019، بالسجن المؤبد لمتهم والمشدد 15 سنة بحق 52 آخرين، والحبس سنة لمتهمين، و3 سنوات لمتهم، وببراءة 10 آخرين، في إعادة إجراءات محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“أحداث فض اعتصام النهضة“.

وأحالت النيابة المصرية المتهمين بالقضية للمحكامة، بتهم تدبير تجمهر في ميدان النهضة بغرض الترويع ونشر الرعب بين الناس، وتعريض الأمن العام وحياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض التجمهر، وكذلك التخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة، وقطع الطرق وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل، والتأثير على السلطات العامة في أعمالها.

وأسندت لهم أيضًا ارتكاب جرائم القتل العمد في حق عدد من مجهولي الهوية، والشروع في قتل الرائد وائل مختار والمجند محمد المهدي عفيفي والمجند رامي قرني مصطفى وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، وأيضا الانضمام لعصابة قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين، وحيازة أسلحة وذخائر.

من جهة أخرى، أصدرت محكمة مصرية اليوم الأحد، حكما بمعاقبة السائق المتسبب في ”حادث طبيبات المنيا“، بالسجن 7 أعوام.

ووجهت المحكمة تهمة القتل والإصابة الخطأ للسائق، إذْ أسفر وقتها الحادث الذي وقع على طريق ”الكريمات“ عن مصرع 5 أشخاص بينهم 3 طبيبات، وإصابة 13 آخرين.

والحكم قابل للاستئناف، وهو ما لجأ إليه المتهم الذي تقدم باستئناف على الحكم الصادر ضده أملًا في تخفيفه.

وكانت نيابة ”الصف“ قد أحالت أوراق القضية إلى المحكمة، فور تسلمها تقرير مفتش الصحة بشأن الإصابات التي لحقت بالمجني عليهم.

وأكدت النيابة وقتها أن الإصابات تنوعت ما بين كسور وكدمات في مناطق متفرقة من الجسد، بينما كشفت التحقيقات أن ضحايا الحادث أطباء كانوا قادمين من محافظة المنيا لحضور مؤتمر لوزارة الصحة والسكان.

وذكرت التحقيقات، أن سيارة نقل ”جامبو“ اصطدمت بسيارتهم ”ميكروباص“ ما أدى لوقوع الحادث، إذْ اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، وأدى نوم قائد السيارة النقل لوقوع الاصطدام.

وكانت الأوساط السياسية والشعبية ومواقع التواصل الاجتماعي قد شهدت حالة من الغضب؛ عقب هذا الحادث الذي وقع في يناير الماضي، وسط هجوم على الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان المصرية؛ لعدم وجود ضرورة ملحة لسفر الضحايا لحضور تدريب لمدة يوم واحد في ظل الظروف الجوية السيئة، وعدم مراعاة ذلك وتهديد الضحايا بالعقاب حال تقاعسهم عن الحضور.