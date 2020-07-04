أنثى نمر تقتل حارسة في حديقة حيوانات سويسرية

قالت السلطات في سويسرا إن أنثى نمر هاجمت حارسة تبلغ من العمر 55 عامًا بحديقة حيوانات زوريخ، اليوم السبت، ما أسفر عن مقتلها.

وعجز رجال الإنقاذ عن إنقاذ المرأة التي توفيت على الفور، فيما قالت الشرطة في بيان إن ملابسات الهجوم لا تزال قيد التحقيق.

وطبقًا لموقع حديقة الحيوانات تضم الحظيرة اثنين من النمور السيبيرية، أنثى عمرها 5 سنوات تُدعى إيرينا، وذكر يبلغ من العمر 4 سنوات يدعى سايان.

وقال مدير حديقة الحيوان ”سيفيرين دريسين“ للصحفيين إن أنثى النمر باغتت الحارسة، مضيفًا أنه لم يتضح سبب تواجد إيرينا مع الضحية داخل الحظيرة في ذات الوقت.

وأعادت حديقة حيوانات زوريخ فتح أبوابها، الشهر الماضي، بعد إغلاقها بسبب تفشي وباء كورونا.