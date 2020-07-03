"أنا مش كافر".. انتحار لبناني في أحد شوارع بيروت "بسبب الجوع" (صور)

عثرت الأجهزة اللبنانية، اليوم الجمعة، على جثة لبناني على الرصيف في شارع الحمرا في العاصمة بيروت، وقد أصيب بطلق ناري.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الرجل قام بإطلاق النار على فمه.

وقال شاهد عيان، إن ”الوضع كان طبيعيا قبل أن نسمع صوت إطلاق نار ويسقط الشاب أرضا، من دون معرفة الأسباب“.

شاب انتحر قبل شوي حد الدانكن دوناتس بالحمرا Posted by Tarek Mallah on Friday, July 3, 2020

ووجد على صدر الشاب ورقة مكتوبا عليها: ”أنا مش كافر بس الجوع كافر“، وصرخ ”لبنان حر مستقل“ قبل أن يطلق النار على نفسه، بحسب موقع ”النشرة“ المحلي.

كما عثر أيضا على السجل العدلي الخاص به، والذي يثبت أنه ”لا حكم عليه“، في حين أشارت تحقيقات أولية إلى أن ”سوء الوضع المعيشي وراء انتحار الرجل“.

وتداول ناشطون مقطع فيديو لشخص يقول إن القتيل ابن عمه وإنه انتحر بسبب الجوع.

"قتل حالو إبن عمي من الجوع"

يلعن اخت هل دولة ، شو عم تعمل بالشعب …#أنا_مش_كافر pic.twitter.com/5SaDqvy0d8 — Abbassnourdeen (@Abbassnourdeen1) July 3, 2020

وفيما أشارت مواقع إخبارية إلى أن الجثة تعود لشاب، ذكرت مواقع أخرى أنها لمواطن مسن من مواليد 1959.

وفي واقعة أخرى، عثر على شاب أقدم على شنق نفسه في منزله، اليوم الجمعة، بعد مروره بضائقة مالية.

ولم يصدر أي بيان رسمي بشأن الواقعتين إلى حد اللحظة.

وقد أثارت حادثة الانتحار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت مغردة باسم جوانا دريبي: ”أبشع شي إنّك توصل لمرحلة باليأس تقرر تخلّص فيها عحياتك شو هالساعة التخلّة هيدي!“.

أبشع شي إنّك توصل لمرحلة باليأس تقرر تخلّص فيها عحياتك

شو هالساعة التخلّة هيدي!#انا_مش_كافر_الجوع_كافر — Joanne Draybi (@joannedraybi) July 3, 2020

وقالت ”آية المحمد“: ”ليك وين صرنا لوين اخدينا بعد اليوم شبان اليوم انتحرو ليك خافو من الله بس في اخرة #انا_مش_كافر_الجوع_كافر”.

ليك وين صرنا لوين اخدينا بعد اليوم شبان اليوم انتحرو ليك خافو من الله بس في اخرة #انا_مش_كافر_الجوع_كافر#لبنان_ينتفض #لبنان_يحتضر — Aya Almohammad (@aya_almohammad) July 3, 2020

وكتبت مغردة باسم غفران: ”لك تمنيت بشي يوم فيق ولاقي خبر حلو لك تفه عليكم الواحد صار يا بده ينتحر يا بده يهاجر وكله بسبب يلي عاملين حالن زعما والشعب الغنم يلي لاحقهم #شو_ناطرين ناطرين لحتى كل العالم تموت او تهاجر لك انزلوا قبل ما يجيكم الدور نزلواااا“.