دبي.. انتحار رجل أعمال من الطابق 14

أقدم رجل أعمال آسيوي على الانتحار في دبي بعد أن ألقى نفسه من شرفة منزل صديقه في الطابق 14 حيث كان ابنه متواجدا معه.

وبينت شرطة دبي، وفقا لصحيفة "البيان" المحلية، عدم وجود شبهة جنائية في الحادثة.

وذكرت أنه بعد الانتقال إلى موقع الحادث وبعد المعاينة وأخذ أقوال الشهود تبين أن الشخص يعاني من حالة نفسية سيئة وقام بإلقاء نفسه من الشرفة.

وبدوره بين العميد عبد الله خادم بن سرور المعصم، مدير مركز شرطة بر دبي، أن تفاصيل الواقعة تعود إلى يوم الخميس الماضي، حيث ورد بلاغ إلى غرفة العمليات من شاب آسيوي يبلغ من العمر 22 عاما يفيد أن والده ألقى نفسه من الطابق 14 أثناء تواجدهم عند صديق والده.