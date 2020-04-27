رجل أنقذ حياة حيوانات جائعة في حديقة من الموت فكان جزاؤه الاعتقال (فيديو)

في واقعة غريبة من نوعها، تم اعتقال أسترالي بسبب محاولته إنقاذ حيوانات إحدى الحدائق في تايلاند.

تم اعتقال "مين غوين" و3 من أصدقائه، نتيجة اقتحامه حديقة حيوان في "بوكيت"، والتي زعم أنه اعتقدها حديقة مهجورة، وأراد تقديم الطعام للنمور والفيلة والقرود الجائعة لإنقاذهم.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كان "مين" وأصدقاؤه قد جمعوا أكثر من 45 ألف دولار من التبرعات للمساعدة في إنقاذ حيوانات الحديقة وإطعامها، وبالفعل نشر "مين" فيديو له ولأصدقائه خلال تواجدهم في الحديقة لإنقاذ الحيوانات، التي اعتقد أنها تم هجرها في الحديقة وسط أزمة كورونا.

إلا أن "مين" لم يتوقع أن يتسبب الفيديو في إلقاء القبض عليه، حيث أبلغ عنه مالك الحديقة عندما علم بفيديو اقتحامه الحديقة، وقال: "اعتقدت أنها تم هجرها، وعندما عدت اليوم التالي مجددًا لتقديم الطعام، رأيت حراس الحديقة، وعندها أدركت أن الحديقة ليست مهجورة".

وأضاف: "ولكن عندما تحدثت مع الحارس، قال إن الحديقة لا تستطيع تحمل تكاليف إطعام الحيوانات، وحينها كنت قد بدأت بالفعل بجمع التبرعات لإطعامها".

إلا أن مالك الحديقة نفى هذه الادعاءات وقال إنه لم يتم تجويع الحيوانات وأنها تتلقى الرعاية المناسبة، كما زعمت تقارير تفتيش سلطات الحياة البرية في بوكيت أن الحديقة لديها ما يكفي من الغذاء لإطعام الحيوانات وأن الحيوانات في حالة ممتازة.

وساهمت لفتة "مين" والفيديو الذي نشره في اعتقاله وأصدقائه، بما في ذلك سيدة أمريكية تدعى "جوي ماري سومرز"، واُتهموا بالتعدي على ممتلكات خاصة، بالإضافة إلى خرق قانون الجرائم السيبرانية في تايلاند.

بينما يزعم محامي "مين" وأصدقائه، أن هناك سوء فهم، حيث قال إن والدة مالك الحديقة سمحت لـ "مين" بدخول الحديقة لإطعام الحيوانات.

ومن المقرر مثول "مين" أمام المحكمة في يوم 25 من مايو المقبل، ويأمل ألا يتطور الوضع، حيث قال: "لا أعلم كيف ستسير القضية، ولكني آمل ألا تتطور، فكل ما أردته هو المساعدة".