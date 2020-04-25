رضيع ينجو بأعجوبة بعدما طعن رأسه بمقص خياطة (صور)

نجا طفل صيني رضيع بمعجزة بعد أن طعن رأسه بمقص، في مشهد أثار ذهول الجميع.

وفي التفاصيل، سقط الطفل البالغ من العمر عامين عن كرسي بينما كان يمسك مقص خياطة في يده، نفذ مباشرة في رأسه.

ونقل الطفل، الذي لم يذكر اسمه، إلى مستشفى فويانغ بجامعة أنهوى الطبية بمقاطعة أنهوى شرق الصين.

ووفقًا لما ذكرته جدة الطفل، فقد وقعت الحادثة، يوم 9 نيسان/أبريل الجاري، بينما كان أفراد أسرته يشاهدون التلفزيون في غرفة الجلوس.

وقالت الجدة لوسائل إعلام إن الطفل كان يقف على كرسي ويلعب بأشياء فوق خزانة ذات أدراج، وإذا به يسقط من على الكرسي، طاعنًا رأسه بمقص الخياطة.

وتابعت الجدة:"لم ألمسه، ولم ألمس المقص أيضًا، لقد حملته وهرعت بسرعة إلى المستشفى، وهنالك قام الأطباء بفحصه".

وقال جراح الأعصاب وانغ شاو هوا، إن المقص دخل في رأس الطفل بعمق حوالي 0.6 بوصة في الجزء الأيسر من جمجمته.

وأضاف:"الصبي محظوظ جدًا، فقد اخترق المقص جمجمته وغشاءه، لكن نسيج دماغه لم يصب بأذى".

وأزال الأطباء المقص من داخل رأس الطفل في عملية استغرقت حوالي ساعتين، وقالوا إنه سيتعافى تمامًا.

كما أشاد الطبيب وانغ شاو، بالتصرف الصحيح لأسرة الطفل، قائلًا:"لقد فعلتم الصواب بعدم إزالة المقص من رأس الطفل".