عذبوه لأيام.. 3 أشقاء مصريين يقتلون دجالًا سحر شقيقتهم

قتل 3 أشقاء مصريين، دجالًا بطريقة بشعة، بعدما تبين أنه قام بأعمال سحر وشعوذة لشقيقتهم بغرض إقامة علاقة آثمة معها.

وفي التفاصيل، كشفت الجهات الأمنية في محافظة البحيرة في دلتا النيل، غموض العثور على جثة شخص مجهول الهوية في ترعة مقابلة لقرية الإيمان التابعة لمركز بدر.

وعُثر على جثمان المواطن مربوطًا بثقل خرساني في جسده، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزي.

وتوصل فريق البحث الجنائي إلى أن الجثة لشخص يدعى "عبدالجواد .م.ط" (دجال).

وأشارت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشقاء هم: أ.س.ع.ع، 32 سنة، م.س.ع.ع 28 سنة، ر.س.ع.ع 26 سنة، وجميعهم مقيمون بمركز بدر نفسه.

كما توصلت التحريات إلى أن الجريمة وقعت بسبب قيام المجني عليه بأعمال سحر وشعوذة لشقيقتهم، لإقامة علاقة معها.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم باستدراج المجني عليه وتوثيقه وحجزه لمدة 4 أيام مع ضربه حتى فارق الحياة، ثم قاموا بربطه بثقل خرساني في جسده وألقوا بالجثة في الترعة.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.