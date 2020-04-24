في أول أيام رمضان.. فلسطيني يقتل طفله بعد تعذيبه (صور)

أقدم شاب فلسطيني على قتل طفله البالغ من العمر 3 أعوام، بعد تعذيبه بشكل وحشي لأسباب مجهولة قبل أن يفر هاربا، بحسب مصادر محلية فلسطينية.

وأوضحت المصادر، أن الشرطة والأجهزة الأمنية في قطاع غزة باشرت ملاحقة الشاب، الذي يُدعى رمزي عبدالشافي من سكان شمال قطاع غزة، للقبض عليه وتقديمه للعدالة.

يارب لطفك الطفل الذي قتل امس على يد والده المطلوب الهارب رمزي سعيد علي عبد الشافي . هوية رقم والبالغ من العمر 30 عام... Posted by ‎احمد سعيد ابو دقة‎ on Friday, April 24, 2020

ولم يصدر أي تعليق من الشرطة بغزة أو الأجهزة المختصة بشأن تفاصيل الجريمة، التي وقعت في ساعة متأخرة من ليلة أول أيام شهر رمضان الفضيل.

وفي الآونة الأخيرة، سجل قطاع غزة عددا من جرائم القتل، والتي كانت لأشقاء أو لزوجات وأطفال، في ظل تردي الوضع الاقتصادي الذي يعيشه القطاع المحاصر إسرائيليا، منذ 14 عاما.