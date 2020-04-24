جريمة قتل في الكويت أول أيام شهر رمضان

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة العاصمة في الكويت، اليوم الجمعة، على جثة غارقة بالدماء لشخص مجهول الهوية داخل منزل قيد الإنشاء، في أول يوم من شهر رمضان المبارك.

ونقلا عن بعض الحسابات الإخبارية، "فقد تم العثور على الجثة في منطقة الدسمة، وقد تم الكشف عن وجود عدة طعنات في الجانب الأيسر من صدر المجني عليه، والذي يُرجح أنه وافد مصري".

في ثاني «جريمة قتل»خلال #الحظر_الجزئي مقتل شخص مجهول الهوية يُرجح أنه مصري الجنسية بعدة طعنات نافذة في الصدر في منطقة الدسمة#الحظر_الجزئي #رمضان_2020 #كورونا_الكويت pic.twitter.com/WGNAIkVQP7 — أمن ومحاكم -mediacourt (@mediacourt) April 24, 2020

وباشرت الجهات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بفتح تحقيق لمعرفة هوية المجني عليه بدقة وتحديد هوية الجاني وكشف ملابسات الجريمة.

وتعتبر جريمة القتل هذه الثانية منذ بدء حظر التجوُل الجزئي في الكويت، في شهر آذار/ مارس الماضي، حيث تم العثور منذ نحو أسبوعين على جثة مواطن مقتول في شقته بمنطقة المسايل، على يد زوجته، التي ما زالت تحقق معها السلطات.