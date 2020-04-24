جريمة قتل في الكويت أول أيام شهر رمضان

جريمة قتل في الكويت أول أيام شهر رم...

#إرم_نيوز

المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة العاصمة في الكويت، اليوم الجمعة، على جثة غارقة بالدماء لشخص مجهول الهوية داخل منزل قيد الإنشاء، في أول يوم من شهر رمضان المبارك.

ونقلا عن بعض الحسابات الإخبارية، "فقد تم العثور على الجثة في منطقة الدسمة، وقد تم الكشف عن وجود عدة طعنات في الجانب الأيسر من صدر المجني عليه، والذي يُرجح أنه وافد مصري".

وباشرت الجهات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بفتح تحقيق لمعرفة هوية المجني عليه بدقة وتحديد هوية الجاني وكشف ملابسات الجريمة.

وتعتبر جريمة القتل هذه الثانية منذ بدء حظر التجوُل الجزئي في الكويت، في شهر آذار/ مارس الماضي، حيث تم العثور منذ نحو أسبوعين على جثة مواطن مقتول في شقته بمنطقة المسايل، على يد زوجته، التي ما زالت تحقق معها السلطات.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
الكويت
حوادث
تاغ
وافدين
جريمة قتل
شهر رمضان
تاريخ النشر
تاريخ التحديث