إنقاذ 7 أشخاص إثر انفجار قاربهم في الإمارات

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أعلن المركز الوطني للبحث والإنقاذ في الإمارات، يوم الخميس، إنقاذ 7 مواطنين من بينهم أردني إثر انفجار قاربهم، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام". وذكرت الوكالة، أن المركز الوطني للبحث والإنقاذ بتنسيق مع جهاز حماية المنشآت والسواحل، نفذ مهمة إنقاذ وإخلاء طبي لسبعة أشخاص إثر انفجار قاربهم. حيث كان على متن القارب ستة إماراتيين وأردني. وقام المركز بقطر القارب من قبل جهاز حماية المنشآت من موقع الحادث إلى جزيرة السيفية الصناعية، فيما تم ارسال شخصين الى مدينة شخبوط الطبية لتلقي العلاج اللازم مع ضمان مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية .