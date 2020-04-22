ثدي صناعي ينقذ سيدة "محظوظة" من الموت (صور)

لم تتوقع سيدة تعيش في كندا، أن عملية تجميل أجرتها على ثديها، لتبدو أكثر نضارة وأنوثة، ستكون الملاذ الآمن الذي ينقذ حياتها من موت محقق، بعد أن تلقى هذا الثدي الصناعي رصاصة كانت موجهة إلى القلب مباشرة.

ووفقا لخبراء، كانت السيدة التي لم يُكشف عن اسمها، تسير في أحد الشوارع الكندية، عندما تعرضت لإطلاق نار مفاجئ، نقلت على إثره إلى أحد المستشفيات، بحسب تقرير لشبكة news. sky البريطانية.

وقالت السيدة (30 عاما) إنها أدركت فقط أنها تعرضت لإطلاق النار عندما بدأت تشعر بالحرارة والألم في صدرها، وجرى علاجها بعيادة ماكلين في ميسيسوغا أونتاريو، حيث أُزيل الثدي الصناعي.

وأثناء الجراحة، أزال الجراحون "حائط الصد" من ثديها الأيسر، وعثروا على مسار الرصاصة الذي يتماشى مع مكان الجرح، لكن دون الرصاصة.

وحسب تقرير الشبكة، فإن الإصابة الوحيدة التي عانت منها المرأة المحظوظة، كانت عبارة عن كسر في الضلع، وبعد إزالة الرصاصة من الثدي الصناعي الذي تلقاها، قام الفريق الطبي بتسليمها لجهات التحقيق حتى يتسنى فحصها من قبل الطب الشرعي.