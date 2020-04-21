الكويت.. عسكري في العناية المركزة بعد إحراق نجل فنان شعبي نظارة مخفر

أدخل عسكري يدعى فيصل العنزي في دولة الكويت إلى العناية المركزة بعد إصابته باختناق شديد وحروق بسيطة، خلال تدخله أثناء إضرام نجل فنان شعبي النار في نظارة مخفر كان محتجزا بها، وفق ما نقله حساب "المجلس" المحلي.

وتعرض عدد من العساكر في مخفر شمال غرب الصليبخات إلى حالات اختناق وتم نقلهم على إثرها للمستشفى، بعد إضرام نجل فنان شعبي النار داخل نظارة محتجز فيها.

ادخال العسكري فيصل العنزي العناية المركزة بعد اصابته باختناق شديد وحروق بسيطة لحظة تدخله أثناء قيام نجل فنان شعبي بحرق نظارة المخفر. pic.twitter.com/PahBxwUAbM — المجلس (@Almajlliss) April 21, 2020

ونقلت صحيفة "الراي" عن مصدر أمني "أن نجل الفنان قام بجرح نفسه ثم إضرام النار في فراشه لتندلع النيران آنذاك وتتصاعد أعمدة الدخان التي أصابت ثلاثة عساكر موجودين بحالة اختناق".

وكشف المصدر الذي لم يعلن عن اسم الفنان المقصود واكتفى بعبارة (نجل فنان شعبي)، أنه تم إخماد النيران بعد الاستعانة بفرق الإطفاء.

وكان مصدر آخر قال لصحيفة "الجريدة" المحلية، "إن المتهم بإشعال النيران محتجز في النظارة بتهمة كسر حظر التجول الجزئي الذي فرضته السلطات منذ شهر آذار/ مارس الماضي لتجنب انتشار فيروس كورونا".