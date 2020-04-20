زعم والدها سقوطها عن شجرة.. الداخلية السورية توضح طبيعة وفاة الطفلة المعنفة رغد

ألقت قوات الأجهزة الأمنية في سوريا القبض على والد طفلة وزوجته، بعد أن أحدث موتها إثر السقوط عن شجرة، تعاطفا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت وزارة الداخلية السورية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الاثنين، طبيعة وفاة الطفلة التي تدعى رغد محمد طارق بابات، وتبلغ من العمر 12 عاما.

وأشارت إلى أن الطفلة تم إسعافها إلى مشفى حماه الوطني، بعد إدعاء والدها بأنها سقطت عن الشجرة وفارقت الحياة على إثرها .

حقيقة ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة الطفلة رغد. نشرت عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبر حول... Posted by ‎وزارة الداخلية السورية‎ on Monday, April 20, 2020

وأكدت الوزارة أنه من خلال متابعة الحادثة، تبين أن سبب وفاة الطفلة ناتج عن نزيف دماغي، وبالتوسع بالتحقيق مع والدها وزوجته اعترفا بقيامهما بتعنيف الطفلة المغدورة رغد باستمرار.

ونوهت الوزارة إلى أن والد الطفلة قام بضربها أكثر من مرة آخرها يوم وفاتها وإنه يقوم بتعنيف أطفاله الآخرين مع زوجته كون والدتهم مطلقة منه، مؤكدة أنه تم ضبطهما وسيتم تقديمهما إلى القضاء المختص لينالا جزاءهما العادل.