جزائري يحرق نفسه أمام رجال الأمن بعد حجز مركبته (فيديو)

أقدم مواطن جزائري، الأحد، على حرق نفسه احتجاجًا على مصادرة الشرطة لمركبته.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي، حالة من الجدل بعد تداول مقطع فيديو لشخص وسط مدينة مستغانم (400 كيلومتر غربي العاصمة الجزائر) يرشّ نفسه بمادة سريعة الاشتعال، قبل أن يضرم النار في جسده، وسط ذهول عارم، ما فجّر استفهامات بالجملة حول ملابسات الواقعة.

وقال شهود عيان لمراسل "إرم نيوز"، إنّ دورية للشرطة لاحظت صباح الأحد تواجد ثلاثة أشخاص على متن مركبة في محطة لنقل المسافرين، وبعد التحري تبيّن أنّ صاحب السيارة كان يمارس نشاطًا تجاريًا بشكل غير قانوني، وعلى نحو يخترق تدابير الوقاية من فيروس كورونا.

🔴#عاجل شاب من مدينة مستغانم يحرق نفسه بسبب ادخال سيارته للحجز ...

لا حول ولا قوة الا بالله

#Gřg Posted by ‎الجمهورية العنابية‎ on Sunday, April 19, 2020

وإثر قيام أعوان الشرطة باتخاذ الإجراءات اللازمة، وحجز وثائق المركبة، سعى صاحبها للضغط على رجال الأمن برش نفسه بسائل سريع الاشتعال، ورغم محاولات شرطيين بالزي المدني إقناع المعني بالعدول عن الفعل، إلاّ أنّه باغتهما وأضرم النار في جسده.

وتمكّن الشرطيان اللذان كانا قريبين من سائق المركبة، التدخل بسرعة و إخماد النار، ونقله إلى مشفى قريب بعد إصابته بحروق متفاوتة.