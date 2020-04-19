ولادة فريدة .. حادث سير مروع بدلا من القابلة

أنجبت سيدة في بلدة ليلبورن في ولاية جورجيا الأمريكية، طفلة خلال حادث مروع تحطمت فيه سيارتها، حيث اختفت خلاله آثار مولودتها؛ الأمر الذي استدعى تدخلا من الشرطة للعثور عليها.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الأحد، أن كريستان غراهام كانت في طريقها للمستشفى للولادة، فجرا، برفقة والدتها التي كانت تقود سيارتها، بسرعة عالية على طريق لورنسفيل السريع في البلدة.

وبينما كانت غراهام تكافح آلام الولادة، في المقعد الخلفي، انزلقت المركبة عن مسارها واصطدمت في بوابة معبد بابس الهندوسي بالمكان؛ ما أدى إلى حدوث الولادة، وتحطم جزء كبير من المركبة.

ووسط الفوضى والظلام، لم تتمكن الأم ووالدتها المذعورتان من العثور على الطفلة، حيث اعتقدتا أنها قذفت خارج نافذة المركبة لحظة وقوع الحادث.

وكشفت الشرطة لمحطة Fox 5 TV الإخبارية الأمريكية، وقت وقوع الحادث، قبيل فجر الإثنين الماضي، أنها كافحت للرؤية في الظلام، حيث أجرت مسحا للمنطقة المحيطة بالكشافات.

وعندما أجرى أفراد من الشرطة مسحا داخل المركبة، وجدوا الحبل السري للمولودة مرميا داخلها، وكان ممزوجا بالطين بسبب الحادث، ثم عثروا على الطفلة داخل جيب صغير في المقعد الأوسط للمركبة، وكانت مغطاة بالطين.

ونقلت المولودة للمستشفى للتعافي، ووصفت حالتها بالجيدة.