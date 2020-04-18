نيجيريا.. مقتل نساء وأطفال في تدافع للحصول على مساعدات

المصدر: ا ف ب

لقى نساء وأطفال مصرعهم، اليوم السبت، إثر تدافع خلال توزيع مساعدات مالية وملابس على آلاف النازحين في شمال شرق نيجيريا، على ما أفادت ميليشيا محلية وسكان لوكالة فرانس برس.

وتجمعت حشود للحصول على مساعدات حكومية في بلدة غامبورو بالقرب من حدود الكاميرون، وهي منطقة تشهد هجمات متشددين.

وقال مصدر طبي في المستشفى: "نقلت خمس جثث لأربع نساء وفتاة إلى المستشفى مع سبعة جرحى".

وأضاف المصدر: "علمنا أن جثثا (أخرى) تم التعرف إليها وتسلمها أقارب في مكان الحادث"، بدون أن يذكر عددها.

لكن عمر كاشالة، قائد ميليشيا محلية تحارب المتشددين، قال: "حدث تدافع أدى إلى مقتل 12 امرأة وطفلا وإصابة سبعة بجراح خطيرة".

وأوضح أن بعض القتلى نقلوا إلى المستشفى فيما نقل آخرون من جانب أسرهم.

وتجمعت آلاف النساء في مدرسة ابتدائية لتلقي 5000 نايرا (13 دولارًا) وملابس مقدمة من حاكم ولاية بورنو باباغانا أومارا.

وقال أحد السكان المحليين يحيى بوكار، الذي أحصى 12 قتيلا "وقع تدافع حين كان التوزيع على وشك البدء".

واستولى المتشددون على غامبورو، مركز التجارة الحدودية، في آب/أغسطس 2014، وكذلك على مدينة نغالا المجاورة.

لكن القوات النيجيرية استعادت المدينتين بعد ذلك بعام بمساعدة القوات التشادية.

وعاد السكان إلى المدينتين ولكن يعيش نحو 70 ألفًا في مخيمات متواضعة في غامبورو ويعتمدون على المساعدات الغذائية من المنظمات الخيرية الدولية.

وقضى 14 شخصًا الجمعة وأصيب 15 بحروق بالغة في حريق بالمخيم الرئيسي بالبلدة.