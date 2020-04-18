الشرطة العمانية تكشف حقيقة هروب عمال وافدين من الحجر الصحي

الشرطة العمانية تكشف حقيقة هروب عما...

#إرم_نيوز

المصدر: فريق التحرير

أصدرت شرطة عمان السلطانية، اليوم السبت، توضيحا بشأن مقطع فيديو لمجموعة من العمالة الوافدة من إحدى دوريات الشرطة في ولاية بوشر إحدى محافظات العاصمة مسقط.
وقال الشرطة في تغريدة عبر "تويتر"، إن لا صحة لهروب العمال بل إن الشرطة قامت بتفريقهم بعد تجمعهم على آلة السحب النقدي بمنطقة المسفاة الصناعية بولاية بوشر، وإعادتهم إلى مقر عملهم.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو قيل إنه لعمالة وافدة في السلطنة هربت من الحجر الصحي ورفضوا إجراء فحص اختبار كورونا عليهم.
وأثار المقطع تساؤلات حول تفاصيل الفيديو ومنهم من أرسل مقطع الفيديو إلى الشرطة للحصول على توضيح.

كانت السلطات الصحية في سلطنة عمان قد أعلنت، اليوم السبت، تسجيل 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في عموم السلطنة خلال الـ24 الماضية.

وقالت وزارة الصحة في بيان نشرته وكالة الأنباء العُمانية الرسمية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه تم "تسجيل 111 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا، منها 33 حالة لعمانيين، و78 حالة من غير العمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 1180".

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن فيروس كورونا أدى منذ ظهوره في البلاد إلى"وفاة 6 أشخاص، في حين تماثل 176 مصابا للشفاء".

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