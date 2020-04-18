الشرطة العمانية تكشف حقيقة هروب عمال وافدين من الحجر الصحي

أصدرت شرطة عمان السلطانية، اليوم السبت، توضيحا بشأن مقطع فيديو لمجموعة من العمالة الوافدة من إحدى دوريات الشرطة في ولاية بوشر إحدى محافظات العاصمة مسقط.

وقال الشرطة في تغريدة عبر "تويتر"، إن لا صحة لهروب العمال بل إن الشرطة قامت بتفريقهم بعد تجمعهم على آلة السحب النقدي بمنطقة المسفاة الصناعية بولاية بوشر، وإعادتهم إلى مقر عملهم.

لا صحة لما يتداول عن هروب مجموعة من العمالة الوافدة عبر مقطع الفيديو المنشور في وسائل التواصل الاجتماعي، والصحيح أنه تم تفريقهم عن طريق دوريات الشرطة بعد تجمعهم على آلة السحب النقدي بمنطقة المسفاة الصناعية بولاية بوشر، وإعادتهم إلى مقر عملهم.#التزامكم_نجاح #شرطة_عمان_السلطانية pic.twitter.com/Goq40e6iPf — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) April 18, 2020

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو قيل إنه لعمالة وافدة في السلطنة هربت من الحجر الصحي ورفضوا إجراء فحص اختبار كورونا عليهم.

وأثار المقطع تساؤلات حول تفاصيل الفيديو ومنهم من أرسل مقطع الفيديو إلى الشرطة للحصول على توضيح.

#عمان_لايف | لا صحة لما يتداول عن هروب مجموعة من العمالة الوافدة عبر المقطع المنشور في وسائل التواصل الاجتماعي، والصحيح أنه تم تفريقهم عن طريق دوريات الشرطة بعد تجمعهم على آلة السحب النقدي بمنطقة المسفاة الصناعية بولاية بوشر، وإعادتهم إلى مقر عملهم #عمان_تواجه_كرونا pic.twitter.com/j6GaRS583u — شبكة عُمان لايف 🇴🇲 (@om1live) April 18, 2020

كانت السلطات الصحية في سلطنة عمان قد أعلنت، اليوم السبت، تسجيل 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في عموم السلطنة خلال الـ24 الماضية.

وقالت وزارة الصحة في بيان نشرته وكالة الأنباء العُمانية الرسمية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه تم "تسجيل 111 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا، منها 33 حالة لعمانيين، و78 حالة من غير العمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 1180".

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن فيروس كورونا أدى منذ ظهوره في البلاد إلى"وفاة 6 أشخاص، في حين تماثل 176 مصابا للشفاء".