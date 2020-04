وفاة العراقية ملاك الزبيدي بعد أيام من حرقها نفسها بسبب خلافات عائلية

View this post on Instagram

توفيت الشابة العراقية ملاك حيدر الزبيدي، بعد أيام على واقعة إضرامها النار بنفسها، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا في العراق وخارجه حول العنف الأسري. وقالت شقيقة الفتاة، في منشور على موقع فيسبوك:"انتقلت إلى رحمة الله ملاك حيدر الزبيدي"، مضيفة:"راحت العافية وياج يا خيتي (ذهبت العافية معك يا أختي)". وكانت حادثة ملاك، ابنة مدينة النجف جنوب العراق، قد أثارت ردود فعل واسعة تخطت المحلية إلى العالمية. كما دعا السفير البريطاني في بغداد "ستيفن هيكي" الجمعة السلطات العراقية إلى الإسراع في إكمال التحقيقات المتعلقة بحادثة تعرض فتاة للحرق، وقال في تغريدة على تويتر:"نشعر بحزن شديد تجاه قضية ملاك الزبيدي، ونأمل إتمام التحقيقات بسرعة"، معلنًا أن بلاده خصصت مبلغ مليوني جنيه إسترليني لدعم الخدمات التي تعنى بالعنف المنزلي . وأقدمت الشابة ملاك قبل أيام، على إضرام النار بنفسها؛ احتجاجًا على منعها من زيارة أهلها، بعد محاولات حثيثة استمرت 8 أشهر، في واقعة هزت المجتمع العراقي، وأعادت المطالبات بقانون مناهضة العنف الأسري، للحد من تكرار تلك الحالات. . . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #العراق #بغداد #النجف #ملاك_حيدر #ملاك_حيدر_الزبيدي #القصاص_من_معنفي_ملاك #حوادث #اعتداء #تعنيف #ضرب #حرق #عنصرية #حزن #انتحار #لايك #تفاعل #جديد #ترند #فيديو #news #iraq #accident #covid19 #burning #stay_home #trend #video