القبض على شخص قتل أمه وشقيقته رميا بالرصاص في لبنان

ألقت قوات الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، القبض على شخص قتل أمه وشقيقته، وأصاب أخرى رميا بالرصاص، في إحدى مناطق محافظة البقاع.

وأقدم الجاني، فجر اليوم الجمعة، على إطلاق النار من مسدسه الحربي باتجاه والدته وشقيقتيه؛ مما أدى إلى مقتل الوالدة وإحدى الشقيقتين، وإصابة الأخرى بطلق ناري في الرأس، حيث نقلت إلى مستشفى شتورا للمعالجة.

وبحسب وكالة الوطنية للإعلام، "أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة جديتا - البقاع، الجاني، وضبطت بحوزته مسدسا حربيا مجهزا بكاتم للصوت".

وأضافت الوكالة اللبنانية، نقلا عن بيان لقيادة الجيش اللبناني، أن التحقيق مع الموقوف "يتم بإشراف القضاء المختص"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.