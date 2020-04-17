توابع كورونا.. فيل جائع يدوس مُزارعا حتى الموت في تايلاند‎

المصدر: ا ف ب

داس فيل جائع مُزارعًا حتى الموت في تايلاند، حيث تكافح حدائق الحيوانات، لإطعام الثدييات العملاقة، خلال تفشي وباء كورونا.

وشهد "شيانغ ماي" المركز السياحي في شمال تايلاند، والشهير بطعامه وثقافاته وحدائق الحيوانات، انخفاضًا كبيرًا في عدد الزوار منذ بدء تفشي فيروس كورونا المستجد.

فقد أمرت الحكومة بإغلاق عشرات من محميات الفيلة، التي ينتقدها نشطاء يقولون، إن هذه الحيوانات الأسيرة تتعرض للقسوة والاستغلال، بهدف وقف انتشار المرض.

ومع توقف الرحلات الجوية، يشعر الناشطون بالقلق الآن، من احتمال أن تجوع الفيلة، إذ لم يعد هناك مال لإطعامها، وقد تباع للحطابين غير القانونيين قرب الحدود بين تايلاند وبورما.

وهاجم فيل في واحدة من هذه المحميات، كان يبحث عن الطعام في نهر ضحل، أحد القرويين، الأربعاء، كما قال قائد الشرطة، سوتشارت ثيباياونغ.

وأوضح سوتشارت: "بسبب عدم وجود سياح بسبب كوفيد 19، بقي الفيل قرب النهر بحثًا عن الطعام".

وتابع: "قتل الفيل قرويًا عمره 69 عامًا فيما كان يسقي مزروعاته".

وأضاف، أنه لم توجه اتهامات ضد صاحب المعسكر، لكن الشرطة ما زالت تجمع الأدلة.