انهيار عقار في مصر ومصرع شقيقتين وإصابة 3 آخرين (صور)

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لقي اليوم الخميس شقيقتان مصريتان مصرعهما في انهيار عقار قديم بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية كان صدر له قرار إزالة ولكنه لم ينفذ. البداية كانت بتلقي مدير أمن الإسكندرية بلاغًا من قسم شرطة محرم بك يفيد بانهيار عقار وسقوط ضحايا ومصابين. وبالفحص تبين أن العقار بناء قديم مكون من دور أرضي وطابقين، وانهار سقف الطابق الثاني حتى سطح الأرض وأسفر عن مصرع شقيقتين يبلغ عمرهما 65 و64 عامًا مقيمتين بالطابق الثاني وإصابة 3 أشخاص آخرين بعد احتجازهم تحت الأنقاض. وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال الجثتين وإنقاذ ثلاثة أشخاص آخرين من تحت الأنقاض. تم تحرير محضر بالواقعة بقسم الشرطة.