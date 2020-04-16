مشهد رهيب لفرار ركاب من طائرة روسية احترقت على المدرج (فيديو)

أفرجت السلطات الروسية عن مقطع فيديو جديد للحظة هروب الركاب من طائرة روسية احترقت في مايو 2019، بسبب برق ضربها بعد قليل من الإقلاع.

وأظهر المقطع الطائرة جاثمة على مدرج مطار موسكو والنيران تلتهمها، بينما يشاهَد بعض الركاب وهم يسارعون إلى الهرب.

ونشرت المقطع الرهيب لجنة التحقيق الروسية في حادث طائرة "إيروفلوت سوخوي سوبرغت 100"، أمس الأربعاء.

وضرب البرق الطائرة الروسية المتجهة إلى مدينة "مورمانسك" بعد إقلاعها بقليل؛ ما أدى إلى هبوطها اضطراريا في مطار الأعمال الدولي في موسكو.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، يشكل الفيديو الذي أفرج عنه أمس، جزءا من التحقيق الجنائي في الحادث، والذي تضمن اشتعال ألسنة لهب يزيد ارتفاعها عن 40 مترا في الطائرة.

وبحسب التقارير، فر 37 من ركاب وطاقم الطائرة إلى بر الأمان، في حين توفى 41 شخصا.

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية أن الكابتن "إيفدوكيموف" قد اتهم رسميا بانتهاك قواعد السلامة والتحكم، والإهمال؛ ما تسبب بوفاة عدة ركاب وأضرار جسيمة، إذ استنتج المحققون أنه أفسد عملية الهبوط باتباع زاوية شديدة الانحدار.

إلا أن الكابتن، الذي يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 7 أعوام في حال إدانته، أنكر الاتهامات.

ويتركز الخلاف على ما حدث للطائرة المنكوبة عندما ضربها البرق بعد وقت قصير من إقلاعها من المطار، وتزعم اللجنة أن الكابتن فشل في السيطرة على الطائرة؛ ما أسفر عن تدميرها ومقتل 40 راكبا وأحد أفراد الطاقم.

وقال المحققون إن "الطائرة المنكوبة أصيبت بالبرق في 16 مناسبة سابقة، لكن هذه هي المرة الوحيدة التي أسفر فيها البرق عن كارثة".