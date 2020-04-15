رصاصة طائشة احتفالا بخروج أردني من السجن تنهي حياته (فيديو)

فجعت أسرة أردنية بمقتل والدها جراء إصابته برصاصة أطلقت عليه عن طريق الخطأ من أحد أقاربه.
وذكرت مصادر لـ"إرم نيوز" بأن الرجل ويدعى "ساري الوردات" قتل، نتيجة إصابته برصاصة طائشة بعدما كان قريبه يطلق أعيرة نارية احتفالا بخروجه من السجن.
وأوضحت المصادر بأن "الوردات" لقي حتفه فورا عقب إصابته برصاصة قرب رأسه، حيث كان قريبه أنهى إطلاق العيارات النارية، واعتقد بأن سلاحه فارغ من الرصاص، ليتفاجأ بوجود رصاصه انطلقت باتجاه "الوردات" الذي سقط مغشيا عليه.
تخيّل قُتل بعيار ناري عن طريق الخطأ إحتفالا بخروجه من السجن !!
Salem Zahran
Posted by Salem Zahran on Wednesday, April 15, 2020
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن مقطع فيديو يوثق لحظة انطلاق الرصاصة التي أردت الوردات قتيلا.