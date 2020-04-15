رصاصة طائشة احتفالا بخروج أردني من السجن تنهي حياته (فيديو)

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

فجعت أسرة مواطن من بلدة عمراوة شمال الأردن، بمقتل رب الأسرة، جراء اصابته برصاصة أطلقت عليه عن طريق الخطأ من أحد أقاربه. وذكرت مصادر لـ"إرم نيوز" بأن المواطن الأردني ويدعى "ساري الوردات" قتل، نتيجة إصابته بعيار ناري أطلقه عليه أحد أقاربه الذي كان يطلق النار في الهواء احتفالا بخروجه من السجن. وأوضحت المصادر بأن "الوردات" لقي حفته فورا عقب إصابته برصاصة قرب رأسه، حيث كان قريبه أنهى إطلاق العيارات النارية، واعتقد بأن سلاحه فارع من الرصاص، ليتفاجئ بوجود رصاصه انطلقت باتجاه "الوردات" الذي سقط مغشيا عليه. وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن مقطع فيديو يوثق لحظة إطلاق النار على