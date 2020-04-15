مصاب بكورونا يقتل زوجته بعدما طلبت منه مغادرة المنزل

أقدم رجل مصاب بفيروس كورونا، على ضرب زوجته بالهراوة حتى الموت، بعدما طلبت منه مغادرة المنزل، بسبب إصابته.

وأظهرت جلسة الاستماع في القضية، في المحكمة الجنائية في لندن، يوم الثلاثاء، أن حسين عقال 65 عامًا، قتل زوجته، ماريان إسماعيل، 57 عامًا، في شقتهما بمنطقة إدمونتون شمال لندن، وذلك في 6 من شهر أبريل نيسان الجاري.

وبعد عدة ساعات من وقوع الحادث، واتصل جيرانهما بالشرطة، حيث قال جوناثان بولناي، المدعي العام، بحسب صحيفة ميرور البريطانية، إن" أفرادًا من الشرطة ذهبوا إلى منزل المتهم، تحت إجراءات وقائية، بسبب إصابته بفيروس كورونا".

وبيّن بولناي، أنه تم العثور على الزوجة متوفاة، بعد تعرضها لجروح خطيرة، حيث اعترف المتهم أنه أقدم على قتل زوجته، لأنها طلبت منه الخروج من المنزل، بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وقررت المحكمة، احتجاز المتهم حتى يوم جلسة محاكمته، والمقررة في يوم 14 حزيران يونيو/ المقبل.

يُذكر أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد في بريطانيا، وصل إلى نحو 12157 إصابة، وبلغ عدد الوفيات نحو 813 حالة وفاة، بحسب صحيفة ميرور.