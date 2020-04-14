سائق "يطير" بسيارته فوق دوار وينجو بمعجزة (فيديو)

أظهر مقطع فيديو صادم سجلته كاميرا المرور في بولندا، لحظة اصطدام سيارة مسرعة بتقاطع دائري على الطريق، مما دفعها للتحليق في الهواء على ارتفاع هائل.

وكانت السيارة الفضية من طراز "سوزوكي سويفت" تسير على الطريق بسرعة هائلة، عندما تفاجأ السائق بوجود دور على الطريق، واصطدم به.

وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، انطلقت السيارة في الهواء وقطعت شجرة صنوبر، وكادت تحطم تمثالًا لبابا الفاتيكان قبل اصطدامها بمبنى في مدينة لودز البولندية، في حوالي الساعة 6 مساءً يوم الأحد الماضي.

واشتعلت النيران في السيارة عند اصطدامها بالمبنى وتدمرت بالكامل، ولكن بمعجزة ما، ظل السائق البالغ من العمر 41 عامًا واعيًا، حتى تمكن رجال الإطفاء من سحبه من الحطام.

ونقل السائق إلى المستشفى بإصابات لا تهدد الحياة، وقالت الشرطة، إنه كان مخمورًا.

ويظهر مقطع الفيديو الذي نشرته خدمات الطوارئ المحلية المدى الكامل للأضرار التي لحقت بالسيارة، حيث تدمرت الواجهة الأمامية بالكامل.

وعلق رواد على مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات مثل "إنه لأمر جيد أنه لم يكن هناك أحد على الطريق في ذلك الوقت"، و "من الجيد أن هذا الأبله لم يقتل أحدًا"، و "يبدو أنه لم يكن يرى الطريق، إلى أي مدى كان مسرعًا ليطير هكذا!".