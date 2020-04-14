الكويت.. حريق متعمد لعمارة موبوءة بكورونا‎‎ (فيديو)

كشفت الإدارة العامة للإطفاء في الكويت، يوم الثلاثاء، عن أسباب اندلاع حريق في عمارة بمنطقة المرقاب في محافظة العاصمة منتصف الأسبوع الماضي بعد إخلائها من السكان للاشتباه بإصابة بعضهم بفيروس كورونا (كوفيد 19).

وقالت الإدارة إن نتائج التحقيق بينت "أن الحريق متعمد وتم بفعل فاعل في العمارة الموبوءة بفيروس كورونا وذلك عقب المعاينة الفنية لموقع الحريق".

الإطفاء: كشفت مراقبة التحقيق في حوادث الحريق عن أسباب حريق عمارة المرقاب الموبوءة أنه وقع بفعل فاعل#من_أجل_الكويت_خلكم_بالبيت_الادارة_العامة_للاطفاء_دولة_الكويت pic.twitter.com/sCEN5uQXLK — الادارة العامة للإطفاء (@OfficialKfsd) April 14, 2020

وأوضحت الإدارة في بيان تداولته وسائل الإعلام المحلية "أن الحريق وقع يوم الاثنين الماضي بعد إجلاء السكان من العمارة للاشتباه بإصابة عدد منهم بفيروس كورونا".

ووثقت الإدارة قيام منتسبيها بعملية معاينة مكان الحريق من خلال مقطع فيديو ظهر فيه عدد منهم في موقع الحريق للبحث عن أدلة تكشف لهم أسبابه، مع التزامهم بالإجراءات الوقائية أثناء المعاينة.