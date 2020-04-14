"إف بي آي" يلاحق متهما في الكويت بقضية وهمية لتوريد الكمامات لأمريكا

يسعى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي) إلى تحديد هوية متهم موجود في الكويت ارتبط بقضية نصب واحتيال تعرَض لها رجل أعمال أمريكي حاول استيراد كميات كبيرة من الكمامات الطبية التي تستخدم للوقاية من فيروس كورونا الذي غزا معظم دول العالم.

وقالت تقارير أمريكية إن "المتهم (شخص أو كيان) موجود في الكويت انتحل صفة مورد مستلزمات طبية وقد حاول بمساعدة شخص آخر أسترالي وصف نفسه بالوسيط التجاري إيهام رجل الأعمال الأمريكي بصفقة وهمية للكمامات تصل قيمتها لأكثر من 136 مليون دولار".

وأضافت التقارير بحسب ما نقلته عنها صحيفة "الراي" الكويتية، أن "المتهمين حاولا الاحتيال على الأمريكي بعد تواصلهما معه عبر تطبيق (الواتساب) بإقناعه بداية بتحويل ثمن الصفقة التجارية إليهما على أن يقوما بعدها بإرسال 39 مليون كمامة من نوع N95".

وتمكَن محققو مكتب التحقيقات الفيدرالي، وهو وكالة حكومية تابعة لوزارة العدل الأمريكية، من اكتشاف حقيقة الصفقة قبل إتمامها وذلك أثناء بحثهم قضية مصادرة تلك الكمامات لدى دخولها أمريكا ليتبين أن الصفقة وهمية وغير حقيقية.

وسيساهم المكتب المعني بحماية الولايات المتحدة والدفاع عنها، بتحديد هوية المتهمين في الكويت وأستراليا تمهيدا لملاحقتهما قضائيا بعد التنسيق مع الدولتين.

وتعتبر هذه القضية من القضايا المرتبطة بفيروس كورونا الذي تم اكتشافه نهاية العام 2019 في إحدى المدن الصينية ليبدأ بعدها بالانتشار السريع بين مختلف الدول مخلفا 119 ألف حالة وفاة حتى الآن من أصل أكثر من مليون و900 ألف إصابة.