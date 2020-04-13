شرطة دبي تكشف ملابسات شجار بين عرب وآسيويين (فيديو)

أوضح مصدر أمني في شرطة دبي، أن مقطع الفيديو المتداول لمشاجرة بين مجموعة من العمال في مقر سكنهم، قديم ويعود لنحو شهرين تقريبا، مبينا أن الواقعة حدثت في منطقة القوز وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وأفاد المصدر بحسب ما نقلت عنه صحيفة "البيان" المحلية، أن "خلافا وقع بين مجموعة من العمال من جنسية عربية وآخرين من جنسية آسيوية وتم التدخل وفض الاشتباك ونقل عدد منهم إلى المستشفى بعد تعرضهم لإصابات بسيطة".

بعد انتشار فيديو لمشاجرة عمال.. #شرطة_دبي: الفيديو المتداول للمشاجرة الجماعية مضى عليه شهر وأن الشرطة تدخلت وأنهت المشاجرة وتم جلب المشاركين فيها ووقعوا على تعهدات بعدم التعرض لأي أحد pic.twitter.com/T7jqc7hZ4g — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) April 13, 2020

وأضاف أن التحقيقات بينت وجود خلافات بسيطة بين العمال المتورطين، وتم توقيعهم على تعهدات بعدم تكرار الأمر، كما تم التواصل مع الشخص المسؤول عن السكن لعدم تكرار ذلك، منوها إلى أن المقطع المتداول لا علاقة له مطلقا بالأوضاع الحالية.