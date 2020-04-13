شرطة دبي تكشف ملابسات شجار بين عرب وآسيويين (فيديو)

شرطة دبي تكشف ملابسات شجار بين عرب...

#إرم_نيوز

المصدر: إرم نيوز

أوضح مصدر أمني في شرطة دبي، أن مقطع الفيديو المتداول لمشاجرة بين مجموعة من العمال في مقر سكنهم، قديم ويعود لنحو شهرين تقريبا، مبينا أن الواقعة حدثت في منطقة القوز وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وأفاد المصدر بحسب ما نقلت عنه صحيفة "البيان" المحلية، أن "خلافا وقع بين مجموعة من العمال من جنسية عربية وآخرين من جنسية آسيوية وتم التدخل وفض الاشتباك ونقل عدد منهم إلى المستشفى بعد تعرضهم لإصابات بسيطة".

وأضاف أن التحقيقات بينت وجود خلافات بسيطة بين العمال المتورطين، وتم توقيعهم على تعهدات بعدم تكرار الأمر، كما تم التواصل مع الشخص المسؤول عن السكن لعدم تكرار ذلك، منوها إلى أن المقطع المتداول لا علاقة له مطلقا بالأوضاع الحالية.

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