كشف سبب وفاة هندي سقط ميتا بالشارع في الكويت (فيديو)

أوضح مصدر أمني في دولة الكويت أن الآسيوي (وهو هندي الجنسية) الذي ظهر في مقطع فيديو متداول وقد سقط في الشارع مقابل أحد مراكز التسوق في المهبولة، توفي لأسباب طبيعية.

ووفق صحيفة "الأنباء" المحلية، أكد المصدر أن الفرق الطبية أثبتت أن وفاة الهندي طبيعية، نافيا ما تردد في مواقع التواصل الاجتماعي أنه توفي نتيجة إصابته بفيروس "كورونا".

وكان المقيم الهندي توفي، يوم السبت، حيث سقط في الشارع أمام المارة، بمنطقة يطبق عليها الحجر.

وأظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي المتوفى ملقى على الأرض، بينما أحاطت به سيارات ورجال أمن.