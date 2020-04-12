زوجة الكويتي المتهمة بقتله تروي تفاصيل اللحظات الأخيرة بينهما

كشفت المواطنة الكويتية المتهمة بقتل زوجها في محافظة مبارك الكبير يوم الاثنين الماضي أن خلافاً نشب بينهما في يوم الحادثة نتيجة تعاطيها المخدرات منذ سنوات ورفضها العلاج منها ليتطور الخلاف بينهما للضرب الذي أدى إلى وفاة الزوج.

ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية تفاصيل الاعترافات التي أدلت بها المتهمة (27) عاما، "بأنها لم تتعمد قتل زوجها إلا أنه وبعد المشاجرة بينهما قامت بضربه بقطعة صلبة على رأسه بعد أن وضع يديه حول رقبتها، حتى فقد وعيه".

وأضافت "أنها قامت بوضع جثته بكيس بلاستيكي ثم قامت بلفه بسجادة، مؤكدةً عدم علمها إن كان مات لحظة وضعه في الكيس أم فاقداً للوعي نتيجة الضرب على رأسه".

وبينما أكدت المتهمة أنها قامت بالجريمة بمفردها، فقد أعلن رجال المباحث فحصهم للكاميرات المنزلية في محيط منزلهم الذي وقعت فيه الجريمة في منطقة المسايل للتأكد من عدم وجود شركاء للزوجة المتهمة.

وعثرت الأجهزة الأمنية على جثة الزوج مقتولاً داخل شقته بعد بلاغ تقدم به شقيقه الذي استفقده مما دفعه للتوجه إلى شقته وخلع بابها ليجده مقتولاً وملفوفاً بسجادة، ليوجه أصابع الاتهام إلى زوجة شقيقه التي تم ضبطها لاحقاً لتقر بما أقدمت عليه بحق زوجها.