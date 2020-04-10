السعودية.. العثور على ”مفقود رنية“ غالب السبيعي متوفى بظروف غامضة

عثرت الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية، أمس الخميس، على مفقود محافظة رنية، الشاب غالب السبيعي، متوفى بالقرب من منزله في قرية الدار البيضاء، وذلك بعد 12 يوما على اختفائه.

ووفق صحيفة ”سبق“ المحلية، فقد باشر رجال الأمن التحقيق في الواقعة؛ لكشف ملابسات الوفاة.

وفقد الشاب ”السبيعي“، قبل 12 يوما في ظروف غامضة، باشرت حينها الأجهزة الأمنية والفرق التطوعية وعدد من المواطنين البحث عن المفقود، فيما رصد والده حينها مبلغ 100 ألف ريال لمن يُدلي بمعلومات تساهم في العثور عليه.

وقال والد الشاب المفقود سابقا، إن ”ابنه هو البكر، ويبلغ 22 عاما، واختفى فجر الأحد قبل نحو أسبوعين من المنزل“، مؤكدا أن ابنه ”كان شابا سويا ولا يعاني من أي اضطرابات نفسية“.

#مبلغ_100_الف_لمن_يجد_غالب اسم المفقود غالب عثمان السبيعي

العمر ٢٢سنة

تغيب يوم الاحد 5 شعبان 1441

من حي الدار البيضاء في رنية

غالب خرج من البيت على رجليه ولم يعد

كان يرتدي تيشيرت ابيض وبنطلون اسود

غالب نحيف وطويل ولايعاني من امراض عضوية او نفسية pic.twitter.com/3to0yanqJk — فلاح السبيعي (@pw6PuECBqIBCooY) April 9, 2020

وعن يوم الواقعة، أوضح أن ”ابنه كان جالسا بالمنزل برفقة قريبه الذي يعيش معهم في المنزل، حتى الساعة الثانية صباحا من فجر الأحد قبل الماضي، واستأذنه للذهاب للنوم، إلا أنه تأخر، وفقدته العائلة، تحديدا في صلاة الفجر“.

وواصل الأب: ”لم يلحظ قريبه عليه مؤشرات تدل على أي معطيات للاختفاء، بل وجدنا في غرفة نومه إثباتاته وبطاقة الصراف الخاصة به ومفتاح سيارته، بينما اختفى ولا يحمل معه سوى هاتفه فقط، ولا نعلم إلى أين ذهب“.

وتابع: ”رصدنا آثار قدوم مركبة أمام المنزل وذهابه معها، وقد يكون مخطوفا، باعتبار أن كل من نعرف من الأصدقاء والأقارب نفوا علمهم بما حدث له، بل ويتواجدون مع أهاليهم؛ امتثالا لقرار الحجر المنزلي“.

وأردف السبيعي: ”رصدت الجهات الأمنية إحداثيات هاتفه حول منطقة الفرعة شرق رنية، ولكن المسح الأمني لم يجد له أثرا بها، حتى أن الطيران العامودي حضر وقام بعمله دون أي نتيجة تُذكر“.

ولا يزال الغموض يحيط بظروف الوفاة وعملية الاختفاء، التي تشغل السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي.