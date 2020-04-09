الموت يطارد سلالة ”جون كينيدي“.. العثور على جثة نجل قريبته بعد أيام من وفاتها‎

عثرت السلطات الأمريكية على جثة ابن حفيدة السيناتور الأمريكي روبرت كينيدي وشقيق الرئيس الأمريكي السابق جون كينيدي بعد أيام قليلة من العثور على جثة والدته.

وانتشلت السلطات جثة الطفل ”غايدين ماكين“ (8 سنوات) من خليج تشيزابيك قبالة ساحل ماريلاند الأربعاء بعد اختفائه مع والدته أثناء ركوبهما في زورق.

وتم العثور على بقايا جثة الطفل على بعد 2000 قدم من مكان انتشال جثة والدته مايف كينيدي، وفقا لصحيفة ”RTE“ .

واختفت مايف كينيدي (40 عاما) وابنها يوم الخميس الماضي أثناء التجديف في خليج تشيسابيك في ماريلاند.

وأبلغت أسرة ”مايف“ عن اعتقادها بوفاتها وابنها يوم السبت، وقام رجال الإنقاذ بالبحث عنهما بعد العثور على زورقهما في خليج تشيسابيك.

وتبين أن الأم وابنها ذهبا لاستعادة كرة سقطت في الماء، ويبدو أنهما انجرفا بفعل التيارات والرياح القوية.

وقام فريق البحث باستخدام الملاحة الجوية والتصوير تحت الماء لتحديد موقع جثتها.

وكانت مايف كينيدي تعمل محامية في مجال حقوق الإنسان، كما أنها المديرة التنفيذية لمبادرة الصحة العالمية بجامعة ”جورج تاون“ في واشنطن، وتزوجت عام 2009 ولديها 3 أطفال.

وتعد هذه الحادثة أحدث فصل يضاف إلى فصول مآسي سلالة ”كينيدي“ السياسية، التي عانت من مآس متعددة منذ اغتيال الرئيس كينيدي في دالاس عام 1963، ففي العام الماضي، توفيت ابنة عم ”مايف“، سورشا كينيدي هيل؛ بسبب جرعة زائدة من المخدرات.