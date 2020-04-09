رغم حظر التجمعات.. إصابة 43 طفلا مصريا في انقلاب سيارة

شهدت محافظة قنا بصعيد مصر حادثا مروعا أصيب على إثره 43 طفلا، كانوا يستقلون سيارة وفي طريقهم لأعمالهم بإحدى المزارع رغم قرارات الحكومة بمنع التجمع بسبب فيروس كورونا.

ووقع الحادث في مركز ”أبوتشت“، حيث انقلبت سيارة، يستقلها هؤلاء الأطفال متوجهين للعمل بإحدى المزارع الموجودة على بعد مسافة كبيرة من أماكن سكنهم.

وأسفر الحادث عن إصابة 43 طفلا بإصابات متنوعة، وتم نقلهم إلى عدد من المستشفيات، فيما لم ترد أنباء عن وقوع وفيات حتى كتابة هذه السطور.

وانتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث الذي تسبب في توقف حركة المرور وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي هذا الحادث رغم قرارات الحكومة المصرية التي اتخذتها الأيام الماضية لمواجهة الوباء المنتشر على مستوى العالم أهمها حظر التجوال وإيقاف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة في توقيت معين وكذلك إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية.

على الجانب الآخر أعلنت وزارة الصحة المصرية، الأربعاء، وصول إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا لـ1560 حالة، و103 حالات وفاة.