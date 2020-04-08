مصر ترد على استغاثة فريق مسلسل ”الديك الأزرق“ العالق بالسعودية‎

ردت وزارة الهجرة المصرية، على استغاثة 30 مصريا ضمن فريق مسلسل ”الديك الأزرق“ يرغبون في العودة لبلادهم، بالتأكيد أن هناك قرارا بوقف عملية إعادة العالقين في الخارج خلال الفترة الحالية.

وقالت المتحدثة باسم الهجرة المصرية، مها سالم، إن رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، أصدر قرارا بوقف الطيران مع جميع الدول؛ ما يجعل من الصعب إمكانية إعادة المصريين العالقين في الخارج في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن القرار يشمل حتى الطيران الاستثنائي.

وأضافت سالم في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“ أن وزارة الهجرة المصرية تسعى لإيجاد حل مؤقت للأزمة، عن طريق مبادرة ”خلينا سند بعض“، يتم البحث فيها مع الجاليات والكنائس وكل القوى الفاعلة في الخارج؛ لمساعدة المصريين العالقين حتى يتم إعادة فتح الطيران مرة أخرى.

كان 30 مصريا يشاركون في عمل درامي سعودي، علقوا في المملكة منذ منتصف شهر آذار/ مارس الماضي، واستغاثوا بالسلطات المصرية للتدخل وحل مشكلتهم وإعادتهم إلى البلاد في أسرع وقت.

ووصل الأشخاص الذين يعملون ضمن فريق العمل في المسلسل السعودي ”الديك الأزرق“، الذي كان مقررا عرضه في شهر رمضان المقبل، إلى المملكة في الـ 15 من شباط/ فبراير الماضي، ومارسوا عملهم بشكل طبيعي، حتى قررت السلطات في المملكة تعليق الرحلات الجوية الدولية – إلا في الحالات الاستثنائية- في الـ 14 من آذار/ مارس، ثم منع التجمعات في الـ16 من آذار/ مارس.

وتواصل المستغيثون مع السفارة المصرية بالسعودية لتساعدهم في العودة إلى القاهرة، وطلب السفير منهم ملء بياناتهم عبر رابط أعطاه لهم، ففعلوا ذلك.

وظلوا 10 أيام كاملة يعتقدون أنهم ضمن قوائم المصريين العالقين، المقرر إعادتهم بمعرفة الحكومة المصرية، لكنهم فوجئوا بأنهم ليسوا من ضمن القوائم التي عادت بالفعل، بحسب أحمد عباس، مدير إنتاج المسلسل وأحد المصريين العالقين.