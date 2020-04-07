القبض على سعودي دهس أحد رجال الأمن في حائل

ضبطت الشرطة في المملكة العربية السعودية، مواطنًا دهس أحد رجال الأمن في منطقة حائل.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل الرائد سامي الشمري، إن أحد رجال الأمن تعرض لحادث دهس أثناء تأدية الفرقة الأمنية لمهامها على أحد الطرق الرئيسة، صباح اليوم الثلاثاء.

وأشار بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية ”واس“، إلى أنه تم نقل رجل الأمن للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، واصفًا حالته بـ“المستقرة“.

وأكد المتحدث العسكري أن نتائج البحث أسفرت عن تحديد هوية الجاني ومرافقه، وهما مواطنان بالعقد الثالث من العمر، وتم ضبطهما وإيقافهما واتخذت الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.