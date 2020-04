سعودي يقتل والدته خنقا في مكة المكرمة ويفر هاربا

View this post on Instagram

سعودي يقدم على قتل والدته خنقا، ويفر هاربا. ووقعت الجريمة، التي لم ترد حتى الآن تفاصيل حول ملابساتها، أو هوية مرتكبها الكاملة، بحي شرائع المجاهدين، في مكة المكرمة.