 سعودي يقتل والدته خنقا في مكة المكرمة ويفر هاربا – إرم نيوز‬‎

سعودي يقتل والدته خنقا في مكة المكرمة ويفر هاربا

سعودي يقتل والدته خنقا في مكة المكرمة ويفر هاربا

المصدر: فريق التحرير

قالت وسائل إعلام سعودية، مساء اليوم الإثنين، إن مواطنا أقدم على قتل والدته خنقا، في مكة المكرمة.

وذكرت صحيفة ”سبق “ المحلية، أن الجهات الأمنية السعودية، باشرت التحقيق في الجريمة، التي فر المتهم بارتكابها هاربا.

ووقعت الجريمة، التي لم ترد حتى الآن تفاصيل حول ملابساتها، أو هوية مرتكبها الكاملة، بحي شرائع المجاهدين، في مكة المكرمة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
السعودية
القتل
تاغ
مختارات
مكة المكرمة
تاريخ النشر
تاريخ التحديث