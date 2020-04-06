سعودي يقتل والدته خنقا في مكة المكرمة ويفر هاربا

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قالت وسائل إعلام سعودية، مساء اليوم الإثنين، إن مواطنا أقدم على قتل والدته خنقا، في مكة المكرمة. View this post on Instagram سعودي يقدم على قتل والدته خنقا، ويفر هاربا. ووقعت الجريمة، التي لم ترد حتى الآن تفاصيل حول ملابساتها، أو هوية مرتكبها الكاملة، بحي شرائع المجاهدين، في مكة المكرمة. . #إرم_نيوز #قتل #جريمة #جرائم…