نجاة نجل راغب علامة من حادث سير مروع في بيروت (صور)

تعرض خالد علامة نجل الفنان اللبناني راغب علامة لحادث سير مروع بطريق ضبية في بيروت، وذلك أثناء اصطدام سيارته بأخرى من الخلف، كان صاحبها يقود بسرعة جنونية، مما أدى إلى انقلاب سيارة خالد بشكل مروع.

وقال الإعلامي اللبناني سعيد حريري، عبر حسابه الشخصي بتويتر: ”العناية الإلهية تنقذ خالد راغب علامة بعد تعرض سيارته التي كان يقودها السائق على طريق ضبية بيروت لصدمة من سيارة منطلقة بسرعة جنونية من الخلف“ .

وأضاف سعيد: “ السرعة الجنونية أدت إلى انقلاب سيارة خالد رأساً على عقب وتعرضه لخدوش بسيطة. وهو الآن سليم ومعافى، ألف الحمدلله على سلامتك“.