نهاية مأساوية.. وفاة معاق سعودي حرقا داخل سيارته في الصحراء

انتهت حياة سعودي من ذوي الاحتياجات الخاصة بطريقة مأساوية، بعد أن عجز عن الخروج من سيارته التي علقت في الصحراء، ونشب فيها حريق.

بداية الواقعة، وفق ما أوردته صحيفة ”سبق“ المحلية، عندما علقت سيارة يقودها أحد المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة في منطقة صحراوية غرب محافظة عفيف.

وتشير التفاصيل إلى أن أجهزة الأمن تلقت بلاغا من أحد الأشخاص قال إنه عثر، أثناء رعي قطيع إبله، على مركبة صغيرة مقدمتها محترقة، وفيها جثمان لرجل متوفى في مقعد السائق.

وأوضحت الأجهزة الأمنية أن الجثة تعود لشخص معاق حركيا، وكان على ما يبدو يحاول إخراج مركبته بعد أن علقت في الرمال لفترة، قبل أن تشتعل النيران في مقدمتها حتى وصلت إليه والتهمته.

وأظهرت التحقيقات أن الحادثة مضى عليها قرابة يومين من الوفاة، قبل أن يكتشفها صاحب البلاغ.

وقال ناشطون – في معلومات لا يمكن لموقع ”إرم نيوز“ التثبت من صحتها – أن المتوفى يدعى نواف، ويهوى الخروج للبر والقيادة فيه.