 بكاء مؤثر لمربي حيوانات في السعودية فقد 14 كلبا بتسميم متعمد‎ (فيديو) – إرم نيوز‬‎

بكاء مؤثر لمربي حيوانات في السعودية فقد 14 كلبا بتسميم متعمد‎ (فيديو)

بكاء مؤثر لمربي حيوانات في السعودية فقد 14 كلبا بتسميم متعمد‎ (فيديو)

المصدر: الرياض – إرم نيوز

أثار مربي الحيوانات المعروف في السعودية، زاهر سماك، مشاعر تعاطف واسعة ومؤثرة بعدما وثق بمقطع فيديو بكاءه ونحيبه على فقدان 14 كلبا دفعة واحدة أقدم مجهول على تسميمها.

ونشر سماك – وهو فلسطيني الأصل، ومعروف على نطاق واسع كواحد من أبرز المهتمين بالحيوانات في العاصمة الرياض – مقطع فيديو داخل حظيرة لتربية الكلاب، بينما يظهر عدد منها وقد نفق.

وأوضح سماك، الذي يظهر في وسائل الإعلام المحلية أحيانا للحديث عن حيواناته وعلاقته بها، أن شخصا مجهول الهوية تعمد رمي أطعمة مسمومة من فوق السور، وتسبب بنفوق هذا العدد الكبير من الحيوان المعروف بوفائه للإنسان.

ووجد سماك تعاطفا واسعا معه من داخل السعودية وخارجها، وسط مطالب بالتحقيق في الحادثة والوصول للفاعل ومحاسبته.

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