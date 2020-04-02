بكاء مؤثر لمربي حيوانات في السعودية فقد 14 كلبا بتسميم متعمد‎ (فيديو)

أثار مربي الحيوانات المعروف في السعودية، زاهر سماك، مشاعر تعاطف واسعة ومؤثرة بعدما وثق بمقطع فيديو بكاءه ونحيبه على فقدان 14 كلبا دفعة واحدة أقدم مجهول على تسميمها.

ونشر سماك – وهو فلسطيني الأصل، ومعروف على نطاق واسع كواحد من أبرز المهتمين بالحيوانات في العاصمة الرياض – مقطع فيديو داخل حظيرة لتربية الكلاب، بينما يظهر عدد منها وقد نفق.

اخواني اخواتي

اكتب لكم سطر هذه التغريدات وانا وسط انهيار ودموع لم تتوقف منذ الصباح على فقداني لمن انقذتهم وسهرت وتعبت وخاطرت بحياتي لأجلهم

اجدهم ممددين مقتولين أمامي بلا شفقة أو رحمة بسبب رمي احد شياطين الإنس أطعمة مسممة من فوق السور

حسبيا الله ونعم الوكيل

رب أرني فيه عجائب قدرتك pic.twitter.com/0DiMq85DFv — Zaher Sammak (@Zaher_sammak) April 1, 2020

وأوضح سماك، الذي يظهر في وسائل الإعلام المحلية أحيانا للحديث عن حيواناته وعلاقته بها، أن شخصا مجهول الهوية تعمد رمي أطعمة مسمومة من فوق السور، وتسبب بنفوق هذا العدد الكبير من الحيوان المعروف بوفائه للإنسان.

طلعت من الرياض وغادرتها وأخذتلهم حوش كبير يلعبون فيه بديراب اللي كلها مزارع وناس تربى مواشي واغنام وابل ومع ذلك ماخلصت من عيال الحرام

الله ييلاك بمرض ماتطلع منه ياللي سممتهم ويحرق قلبك على أعز ماتملك والله ما اسامحك ليوم الدين

الله ينتقم منك ويجعل كورونا تمزقك يا ابن الحرام pic.twitter.com/MWY53I8VDz — Zaher Sammak (@Zaher_sammak) April 1, 2020

ووجد سماك تعاطفا واسعا معه من داخل السعودية وخارجها، وسط مطالب بالتحقيق في الحادثة والوصول للفاعل ومحاسبته.

اخواني اخواتي

اكتب لكم سطر هذه التغريدات وانا وسط انهيار ودموع لم تتوقف منذ الصباح على فقداني لمن انقذتهم وسهرت وتعبت وخاطرت بحياتي لأجلهم

اجدهم ممددين مقتولين أمامي بلا شفقة أو رحمة بسبب رمي احد شياطين الإنس أطعمة مسممة من فوق السور

حسبيا الله ونعم الوكيل

رب أرني فيه عجائب قدرتك pic.twitter.com/0DiMq85DFv — Zaher Sammak (@Zaher_sammak) April 1, 2020