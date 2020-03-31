وفاتان إثر سقوط 8 مصريين بحفرة للصرف الصحي

لقي عاملان مصرعهما وأصيب 6 آخرون ”في حالة حرجة“، إثر سقوطهم في حفرة صرف صحي بمحافظة الشرقية شمال العاصمة المصرية.

وقال مصدر أمني “ أثناء قيام العمال برفع المياه من الحفرة التي يبلغ عمقها 7أمتار سقطوا بداخلها، حيث تم إبلاغ الدفاع المدني الذي حضر على الفور واستطاع بمساعدة الأهالي من انتشال جثتين وإنقاذ الستة الآخرين إلا أن حالتهم العامة حرجة.

وقال شهود عيان من موقع الحادث، إن العمال كانوا على رافعة تنزلهم إلى الأسفل لرفع المياه، وفجأة سمع بعضهم صوت صراخ العمال وطلب النجدة، فتبين سقوطهم في الحفرة بشكل مفاجئ.

وهذه ليست الحادثة الأولى من هذا النوع، إذ لقي 3 أشخاص حتفهم إثر سقوطهم في حفرة للصرف الصحي في إحدى القرى في محافظة الدقهلية، هم رجل ونجله ونجل شقيقه.