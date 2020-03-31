مقتل 19 شخصا في حريق غابات بإقليم سيتشوان الصيني

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) ومسؤولون اليوم الثلاثاء، إن حريق غابات يهدد موقعا لتخزين غاز البترول المسال ومحطتي وقود، أسفر عن مقتل 19 شخصا منهم 18 من أفراد خدمة الإطفاء بإقليم سيتشوان في جنوب غرب الصين.

وأفاد التقرير، بأن الحريق نشب أمس الإثنين في مزرعة، وامتد للجبال المجاورة، بسبب قوة الرياح، حيث أحرق نحو 2470 فدانا حتى منتصف ليلة أمس، لكنّ الوكالة لم توضح كيف بدأ الحريق.

وقالت حكومة مدينة شيتشانغ على حسابها على موقع للتواصل الاجتماعي، إن الحريق يمثل تهديدا مباشرا الآن لمنشآت كبرى بالمدينة، منها محطة تخزين لغاز البترول المسال ومحطتا بنزين وأربع مدارس وأكبر متجر في المدينة.

ويقيم بالمدينة نحو 690 ألف شخص، وتقع على بعد 340 كيلومترا، جنوب غربي تشنغدو عاصمة الإقليم.

وأظهرت صور ولقطات مصورة عرضتها وسائل إعلام رسمية صينية، دخانا وألسنة لهب تتجه صوب شيتشانغ، وعربات الإطفاء مصطفة لمنع الحريق من التقدم وإحراق مبانٍ قريبة.

وقالت الوكالة، إنه تم إجلاء أكثر من 1200 من السكان المحليين بسبب الحريق، ونشرت السلطات ألفين من عمال الإطفاء.