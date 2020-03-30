الشرطة السعودية تطيح بعصابة متورطة بجمع أموال مجهولة المصدر

أطاحت شرطة منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية اليوم الإثنين، بعصابة مكونة من 7 وافدين، بعد ثبوت تورطهم بجمع أموال مجهولة المصدر.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر التويجري، إن أفراد العصابة تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع من العمر، مؤكدا توافر الدلائل على تورطهم بجمع أموال مجهولة المصدر وإخفائها والتعامل بها وتحويلها محليا وخارجيا.

وأشار – بحسب وكالة الأنباء السعودية ”واس“- إلى أن العملية جاءت بعد متابعة أمنية لمكافحة جرائم غسل الأموال والكسب المالي غير المشروع، وبإسناد من شرطة محافظة الأفلاج بمشاركة ممثلي القطاعات الحكومية والرقابية.

وأوضح المقدم التويجري، أنه عثر بداخل مقر سكن أفراد العصابة على سندات قبض وأوامر صرف وأختام تعود لمؤسسات تجارية بتواقيع معتمدة، ودفاتر شيكات موقعة على بياض، ومبالغ مالية جاوزت الـ51 ألف ريال سعودي.

وأضاف أنه تم العثور أيضا على مجموعة من بطاقات الصرف الآلي، ومستندات هوية زائر وأجهزة كمبيوتر لوحية ومحمولة وكاميرات وذاكرات تخزين رقمية، وإيصالات لحوالات بنكية.

وبين المقدم التويجري أن القوة الأمنية عثرت أيضا على قارورة بها مادة سائلة تستخدم لتصنيع العطور المغشوشة، مؤكدا أنه جرى إيقاف أفراد العصابة وإحالتهم إلى النيابة العامة، لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.