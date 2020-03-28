مصر تخلي سبيل 5 صينيين أقاموا حفل شواء ثعابين (فيديو)

أفرجت الأجهزة الأمنية في مصر اليوم السبت، عن 5 صينيين (ثلاثة رجال وسيدتين)، أوقفتهم قبل يومين أثناء تحضيرهم وجبة ”الثعابين المشوية“، وهو ما أثار جدلا واسعا حول نوعية الطعام.

وأكدت مصادر أمنية وقضائية، أن النيابة العامة أخلت سبيلهم دون توجيه أي اتهام، كون ما فعلوه لا يوقعهم تحت المساءلة القانونية.

وأشارت المصادر إلى أن النيابة العامة لم تنتظر استلام تقارير الجهات المختصة بشكل رسمي لتحديد اللحوم الخاصة، التي كانوا يستعينون بها في حفل الشواء، إلا أن الطب الشرعي قال إن اللحوم المستخدمة عبارة عن أعضاء ذكرية لحيوانات وليست لثعابين.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بورود بلاغ من أحد السكان في القاهرة الجديدة (شرق العاصمة) بتجهيز مجموعة من الصينيين طعاما يُثير الريبة، فتم مداهمة المكان محل الواقعة، وضبط كمية من الثعابين المجهزة كوجبة غداء وضبط 5 أشخاص صينيين، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية والصحية اللازمة، وتعقيم الوحدة المستأجرة.