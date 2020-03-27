 السعودية.. القبض على متهور قاد عكس السير وتسبب بحادث في جازان (فيديو) – إرم نيوز‬‎

السعودية.. القبض على متهور قاد عكس السير وتسبب بحادث في جازان (فيديو)

السعودية.. القبض على متهور قاد عكس السير وتسبب بحادث في جازان (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

ألقت شرطة جازان في السعودية، يوم الجمعة، القبض على قائد مركبة فر عاكسًا اتجاه السير، وتسبب بحادث وإصابات لرجلي الأمن.

وبث حساب قناة العربية السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو مصورا يُظهر السائق الفار خلال معاكسته السير على طريق أبو عريش – صبيا الواقع في المحافظة جنوب المملكة.

واتخذت الشرطة الإجراءات النظامية بحقه.

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