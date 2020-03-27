السعودية.. القبض على متهور قاد عكس السير وتسبب بحادث في جازان (فيديو)

ألقت شرطة جازان في السعودية، يوم الجمعة، القبض على قائد مركبة فر عاكسًا اتجاه السير، وتسبب بحادث وإصابات لرجلي الأمن.
وبث حساب قناة العربية السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو مصورا يُظهر السائق الفار خلال معاكسته السير على طريق أبو عريش – صبيا الواقع في المحافظة جنوب المملكة.
شرطة #جازان: القبض على قائد مركبة فر عاكساً اتجاه السير على طريق #أبوعريش – #صبيا، وتسبب بحادث وإصابات بسيطة لرجلي الأمن ، واتخذت الإجراءات النظامية بحقه.
@naifc_2020 pic.twitter.com/QfNFfIu5fU
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 27, 2020
واتخذت الشرطة الإجراءات النظامية بحقه.