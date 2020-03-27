السعودية.. القبض على متهور قاد عكس السير وتسبب بحادث في جازان (فيديو)

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ألقت شرطة جازان في السعودية، يوم الجمعة، القبض على قائد مركبة فر عاكسًا اتجاه السير، وتسبب بحادث وإصابات لرجلي الأمن. وبث حساب قناة العربية السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو مصورا يُظهر السائق الفار خلال معاكسته السير على طريق أبو عريش – صبيا الواقع في المحافظة جنوب المملكة. شرطة ⁧#جازان⁩: القبض على قائد…